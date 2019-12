Napoli, assalto a Torreira! Filtra il parere del regista dell'Arsenal. Rodriguez si allontana. Novità su Milik

Nella cena avvenuta ieri sera a Villa D'Angelo si è convenuto che il Napoli ha bisogno di rinforzi. Ci sono novità anche su Milik.

Per il Napoli si tratta di un momento molto delicato della stagione, da una parte c'è l'assoluto bisogno di ritornare a vincere in campionato dall'altra invece c'è da valutare quali mosse compiere per il mercato di gennaio. Nella cena avvenuta ieri a Villa D'Angelo, De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli hanno convenuto che la squadra necessita di almeno due rinforzi: un mediano e un terzino. Il nome più gradito è quello di Lucas Torreira, regista dell'Arsenal, affare non facile viste le grosse richieste economiche del club inglese. Come riferito dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, il calciatore, tramite alcuni suoi conoscenti, avrebbe dato l'ok all'approdo in maglia azzurra. Il centrocampista uruguaiano avrebbe fatto sapere che gradisce fortemente la destinazione partenopea in vista del prossimo mercato. Qualora l'Arsenal dovesse aprire alla cessione, il Napoli si farà trovare sicuramente pronto per assicurarsi le sue prestazioni fin da subito.

Un altro nome che interessa alla dirigenza del Napoli è quello di Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Milan e pupillo di Gennaro Gattuso. Il calciatore però è seriamente corteggiato dal Fenerbahce. Secondo quanto riferito dal portale gonfialarete.com, l’agente dello svizzero è già stato ad Istanbul, dove ha incontrato la dirigenza del club turco. Il Napoli intanto non avrebbe smesso di pensare al profilo dell’ex difensore del Wolfsburg per rinforzare la fascia sinistra e il nome di Rodriguez è tornato nel summit di mercato che ieri sera ha seguito la cena di Natale.

Novità per quanto riguarda Arek Milik, la dirigenza azzurra avrebbe confermato al suo entourage la volontà di rinnovare il contratto del polacco concedendo anche un ritocco economico verso l'alto. L'incontro tra le parti potrebbe avvenire anche nel corso delle festività natalizie tra dicembre e inizio gennaio.