Cena di Natale, previsti oltre 120 invitati. Possibile annuncio di ADL: la squadra ha una speranza!

Il Napoli, nonostante il periodo di grande difficoltà, si riunisce a Villa D'Angelo così come avviene ogni anno prima delle feste natalizie.

Il Napoli sta attraversando un periodo di crisi che dura ormai da troppo tempo, soprattutto in campionato. Il presidente Aurelio De Laurentiis, tuttavia, non ha voluto rinunciare alla consueta cena che anticipa il Napoli e che andrà in scena proprio questa sera nella tradizionale location di Villa D'Angelo. Il giornalista Francesco Modugno ha parlato così a SKY Sport: "C'è stato un allenamento molto duro a Castel Volturno così come piace a Gennaro Gattuso, ma anche alla squadra".

Francesco Modugno ha poi aggiunto: "La cena è prevista per le 19.30, ci sono ben 125 invitati, comprese le signore dei giocatori. La famiglia Napoli al completo e solitamente la scena la tiene De Laurentiis col suo discorso che è sempre particolarmente significativo, ancora di più in questa fase delicata". I calciatori sperano che il patron del Napoli annunci a tutti la decisione di avere cancellato le multe o che almeno si arrivi a una sorta di conciliazione. Tale vicenda sta infatti turbando non poco i giocatori.