Di Marzio: "Llorente era lento anche a 20 anni. Vi dico l'acquisto giusto per risollevare il Napoli"

L'ex tecnico azzurro Gianni Di Marzio, opinionista ed esperto di calcio internazionale, ha commentato il momento vissuto dalla squadra partenopea.

L'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, consulente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul club azzurro: "Sarebbe il caso di puntare su Zlatan Ibrahimovic, sebbene lo svedese abbia ormai 38 anni, per risollevare il Napoli? Direi di sì. Certo, la rosa di Gennaro Gattuso ha già attaccanti 'grossi' come Arkadiusz Milik e Fernando Llorente, ma lo spagnolo era lento a vent'anni, figuriamoci adesso".

Di Marzio ha poi aggiunto: "Conosco Llorente sin da quando era giovane: bravo sul piano tecnico, è sempre stato macchinoso nei movimenti. Ibrahimovic è un giocatore importantissimo, anche come carattere nello spogliatoio. Sta avendo però dei dubbi sulla possibilità di andare a Milano, perché non è prontissimo fisicamente. Io lo avrei preso per sei mesi per raddrizzare la classifica. Il Napoli ha un calendario tostissimo. Bisogna risollevare il morale e tornare a fare risultato già contro il Sassuolo: sarebbe un qualcosa di molto importante".