VIDEO - Vlahovic pareggia contro l'Inter: Graziani perde la testa! Pazza esultanza dell'ex calciatore

Fiorentina e Inter, nel posticipo della sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A, hanno pareggiato con il punteggio finale di 1-1.

La Fiorentina, in pieno recupero, ha trovato un importante pareggio interno contro l'Inter nella sfida valevole per la giornata numero sedici del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, in caso di vittoria, avrebbero superato la Juventus di Maurizio Sarri. Il goal di Dusan Vlahovic contro l'Inter ha fatto scoppiare di gioia non solo i tifosi della Fiorentina, ma anche quelli bianconeri. Ora le due squadre sono a pari punti. Ad esultare tuttavia è stato anche un insospettabile come Ciccio Graziani.

Ospite di una trasmissione toscana domenica sera durante la partita, l'ex attaccante campione del Mondo è esploso di gioia alla rete segnata allo scadere da Vlahovic. Ciccio Graziani si è alzato di scatto ed ha gettato a terra una bottiglietta. Una esultanza che ha sorpreso i più anche perché l'ex calciatore non è certo conosciuto come un tifoso sfegatato della Fiorentina e memmeno della Juventus (interessata al risultato della compagine di Antonio Conte, ndr). Clicca qui per guardare il video.