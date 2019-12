VIDEO - Napoli, cena Natale 2019. Malcuit, look variopinto! Avete visto la sua camicia Arlecchino?

Alessandro Sepe

Video

17 DIC 2019 ORE 20:44 Alessandro Sepe17 DIC 2019 ORE 20:44

Cena di Natale per il Napoli a Villa D'Angelo. I giocatori azzurri hanno raggiunto il ristorante alla spicciolata. Look speciale per Malcuit.

Consueta cena di Natale per il Napoli nella splendida location di Villa D'Angelo Santa Caterina. Sono state invitate anche le moglie e le compagne dei calciatori. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione in casa azzurra, anche in previsione del prossimo match contro il Sassuolo. Ha destato particolare scalpore la camicia indossata da Kevin Malcuit, il terzino francese si è presentato con un capo coloratissimo stile "Arlecchino". Per vedere il filmato esclusivo di AreaNapoli.it clicca sul play sottostante:

Potrebbe interessarti

Ultimissime notizie