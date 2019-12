VIDEO - Napoli, cena Natale 2019. Arrivano Lozano e moglie. I tifosi applaudono: "Vamos Chucky!"

Consueta cena di Natale per il Napoli nella splendida location di Villa D'Angelo Santa Caterina. Applausi per Hirving Lozano.

Consueta cena di Natale per il Napoli nella splendida location di Villa D'Angelo Santa Caterina. Appuntamento alle ore 19.30. Sono state invitate anche le moglie e le compagne dei calciatori. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione in casa azzurra, anche in previsione del prossimo match contro il Sassuolo. Particolare entusiasmo per l'arrivo di Hirving Lozano, in compagnia della moglie, alcuni tifosi hanno gridato: "Vamos Chucky!".

