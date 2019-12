VIDEO - Il Napoli si riunisce nella consueta cena di Natale: l'arrivo di Aurelio De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato a Villa D'Angelo per la consueta cena che precede il Natale. Grande attesa per il suo discorso.

Aurelio De Laurentiis, presidente del sodalizio campano, è arrivato alla consueta cena di Natale del Napoli. Il patron, come si legge sul portale Tuttomercatoweb.com, è stato scortato fino all'ingresso di Villa D'Angelo. Il primo ad arrivare in assoluto è stato capitan Lorenzo Insigne, seguito da José Callejon. Non c'è naturalmente Carlo Ancelotti, l'ormai ex tecnico del Napoli che, a breve, firmerà il suo nuovo contratto con l'Everton e approderà in Premier League. Al suo posto Gennaro Gattuso.

Lorenzo insigne arrivato in taxi accompagnato dalla sua signora. All'esterno della struttura circa cinquanta tifosi del Napoli che hanno salutato il talento di Frattamaggiore con affetto e rispetto. C'è un clima sereno nei pressi di Villa D'Angelo, la preoccupazione per i risultati della squadra si spera possa lasciare spazio ad un ritrovato entusiasmo. Clicca qui per guardare il video relativo all'arrivo in auto del presidente Aurelio De Laurentiis a Villa D'Angelo.