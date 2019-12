Villa D'Angelo, Edo con Sal Da Vinci. Un tifoso a Lozano: "Forza Chucky, ti tengo al fantacalcio!"

Al termine della cena pre-natalizia della SSC Napoli, i dirigenti e i calciatori partenopei hanno scambiato qualche battuta all'esterno della struttura.

Finita la serata a D'Angelo Santa Caterina, ristorante che anche quest'anno ha ospitato, come di consueto, la cena pre-natalizia organizzata dalla SSC Napoli. Al termine dell'evento, il vicepresidente del club azzurro Edoardo De Laurentiis, è apparso sorridente e soddisfatto. Il dirigente partenopeo, figlio del patron Aurelio, è stato visto scambiare qualche battuta con Sal Da Vinci, noto cantautore e tifoso del club campano, nonché con i comici di "Made in Sud".

Tra i più divertiti anche Hirving Lozano, acclamato dai tifosi del Napoli sia all'inizio della serata, quando ha fatto il suo ingresso in compagnia della bella moglie Ana, sia al momento di abbandonare la struttura. L'ex attaccante del PSV, acquistato da Aurelio De Laurentiis per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, pur non avendo ancora mostrato tutte le sue qualità sul campo, ha dimostrato di essere molto apprezzato dai supporter azzurri, che lo hanno incitato ogni qual volta lo hanno visto in pubblio. All'uscita da Villa D'Angelo, un tifoso si è scherzosamente rivolto al giocatore urlando: "Vai Chucky, ti tengo al fantacalcio!". Una frase che ha piacevolmente sorpreso Lozano, che ha sorrisso ammiccando.