VIDEO - Napoli, cena Natale a Villa D'Angelo: ecco Gennaro Gattuso! I tifosi lo acclamano

Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, che ha raccolto l'eredità del suo maestro Carlo Ancelotti, esonerato da Aurelio De Laurentiis, è arrivato a Villa D'Angelo. In giacca e camicia scura: elegante certo, ma con sobrietà. Il tecnico dei partenopei è arrivato a bordo di un minivan ed i tifosi presenti lo hanno molto acclamato facendogli sentire tutto il calore e soprattutto la fiducia che serve in questo momento difficilissimo per la squadra e per i tifosi stessi.

Gattuso, prima di entrare in sala si è intrattenuto con alcune persone per fare le fotografie di rito con alcuni responsabili della struttura che ospita come ogni anno la cena di Natale del Napoli. Intanto la squadra domani tornerà in campo, a Castel Volturno, per preparare la sfida contro il Sassuolo che chiuderà il 2019. Poi si tornerà in campo il 6 gennaio contro l'Inter. Ora gli Azzurri non potranno fallire più se coltivano ancora residue speranze di qualificazione alla prossima Champions.

