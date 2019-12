SKY - Ancelotti entro domani tornerà a Napoli. Ecco cosa prevede il suo accordo con De Laurentiis

Carlo Ancelotti entro domani farà ritorno nella città di Napoli per sciogliere il suo contratto con Aurelio De Laurentiis.

Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore dell’Everton. Come riferisce SKY Sport ieri a Londra sono iniziate delle riunioni fiume, che hanno portato all’accordo a notte fonda. Ancelotti con il suo avvocato stanno ora rileggendo i contratti, prima di ritornare a Napoli tra oggi e domani per risolvere con la società azzurra. L’accordo con De Laurentiis infatti consisteva che se Ancelotti avesse trovato un’altra squadra sarebbe decaduto il contratto con il Napoli.

Carlo Ancelotti firmerà un contratto di quattro anni e mezzo con i Toffees e sarà seguito dallo stesso staff avuto a Napoli, tranne il preparatore dei portieri e come vice il figlio Davide e Duncan Ferguson, allenatore ad interim dopo l’allontanamento di Marco Silva. Per il tecnico emiliano si tratta della seconda esperienza in Premier League dopo quella con il Chelsea, avrà grandissime motivazioni dopo il cocente esonero dalla panchina del Napoli.