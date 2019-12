RETROSCENA - ADL show a cena con Insigne: "Siete sfaccimmi e gagliardi!", Gattuso: "Cacciate..."

Interessanti rivelazioni da chi era presente ieri sera a Villa D'Angelo alla cena pre-natalizia organizzata dalla SSC Napoli.

Francesco Mastrandrea ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul club azzurro, con tanto di qualche retroscena: "Ero presente ieri alla cena pre-Natalizia della SSC Napoli a D'Angelo Santa Caterina. E' stata una bella serata. E' venuta fuori qualche novità inattesante? Non ci sono state informazioni segretissime, ma solo delle persone che volevano divertirsi trascorrendo qualche ora in amicizia. A differenza di quanto possa pensare qualcuno, in questi casi non ci sono spy story, solo persone che si rilassano mangiando tutti insieme a cena".

Mastrandrea ha poi aggiunto: "Le parole di Aurelio De Laurentiis? Il presidente era molto rilassato, tranquillo e sorridente. Vi racconto una cosa carina è che, probabilmente, non è ancora emersa sui giornali: durante il suo discorso, De Laurentiis ha detto che i 'suoi' ragazzi napoletani sono un po' 'sfaccimmi' ma anche molto gagliardi. E, nel farlo, il presidente si è avvicinato a Lorenzo Insigne. Come si è comportato Gennaro Gattuso? E' arrivato e si è distinto perché era molto elegante. Devo ammettere che pensavo fosse più basso. L'allenatore ha parlato col presidente, mentre alla squadra ha chiesto apertamente di cacciare fuori gli attributi".