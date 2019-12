Napoli, cena Natale. Ecco i quattro calciatori più applauditi dai tifosi! Insigne malinconico

All'esterno di Villa D'Angelo presente un centinaio di tifosi. Quattro giocatori del Napoli più applauditi degli altri compagni.

Il Napoli si è riunito a Villa D'Angelo per la consueta cena di Natale. Un momento importante per la squadra azzurra, si cerca di ritrovare la giusta compatezza anche con la società. Presente anche Aurelio De Laurentiis. I calciatori sono stati accompagnati dalle rispettive compagne, solo alcuni giocatori sono venuti da soli. All'esterno della struttura presente un centinaio di tifosi azzurri. I più applauditi sono stati Meret, Di Lorenzo, Lozano e Koulibaly.

Lorenzo Insigne, primo giocatore ad arrivare a Villa D'Angelo, è apparso un po' malinconico. Per lui pochissimi applausi, negli anni passati invece per lui era sempre riservato il boato dei tifosi. Il capitano azzurro in compagnia della moglie nel corso della serata si è poi sciolto in qualche risata e battuta. Il calciatore di Frattamaggiore sta soffrendo molto per l'attuale periodo di crisi personale e della squadra. Gattuso spera di ritrovarlo al più presto.