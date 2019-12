LIVE - SSC Napoli, cena di Natale finita! Gattuso parla alla squadra. De Laurentiis: "Dobbiamo volare alto e andare oltre"

Il Napoli si riunisce a Villa D'Angelo per la consueta cena di Natale. Presente anche Aurelio De Laurentiis.

Consueta cena di Natale per il Napoli nella splendida location di Villa D'Angelo Santa Caterina. Appuntamento alle ore 19.30. Sono state invitate anche le moglie e le compagne dei calciatori. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione in casa azzurra, anche in previsione del prossimo match contro il Sassuolo, in programma domenica 22 alle 20.45. La cena potrà essere anche un momento per ritrovare l'unione e la serenità che alla squadra partenopea manca da molto.

22:40 - La cena è finita, gli azzurri stanno lasciando Villa D'Angelo.

22:30 - Prende parola anche De Laurentiis invitando tutti a volare alto, andare oltre e sorvolare su tante cose e dare il meglio di sè.

22:20 - Lungo discorso di Gattuso alla squadra.

22:15 - La cena si avvia alle battute conclusive.

21:40 - Grande attesa per il consueto discorso di Aurelio De Laurentiis.

21:30 - Gli azzurri stanno cenando, clima di grande serenità all'interno del ristorante.

21:00 - Cena in corso a Villa D'Angelo.

20:10 - Sono tutti arrivati a Villa D'Angelo. A breve inizierà la cena.

19:58 - Koulibaly è stato l'ultimo ad arrivare.

19:55 - Arrivati anche Mertens, Milik e gli altri azzurri. C'è anche Gattuso.

19:48 - Llorente applauditissimo. Le tifose: "Sei bellissimo!".

19:42 - Manolas è arrivato in taxi. Poco dopo sono arrivati Lozano e Fabian che sono stati molto applauditi dai tifosi presenti (circa 60).

19:40 - E' il turno di Maksimovic. Poco dopo arriva un van con diversi calciatori a bordo: Luperto, Meret e Leandrinho.

19:37 - Aurelio De Laurentiis in compagnia di Alessandro Formisano, è arrivato a bordo di un mini van.

19:32 - Il primo calciatore ad arrivare è Insigne! Con lui anche sua moglie, poco dopo è il turno di Callejon.

19:20 - Guido Baldari, addetto stampa del Napoli, è arrivato a Villa D'Angelo. Poco dopo è arrivato Gianluca Grava.

19:05 - C'è grande attesa per il discorso che De Laurentiis terrà nel corso della serata.

19:00 - Nei prossimi minuti arriveranno i primi invitati, circa 120 in totale gli ospiti.