Napoli, cena di Natale: curiosa novità nel menù per i calciatori musulmani e ortodossi

Il Napoli sta attraversando un periodo di crisi che dura ormai da troppo tempo. Gli azzurri torneranno in campo nella giornata di domenica.

Il Napoli si ritrova a Villa D'Angelo per la consueta cena prima del Natale. Il momento degli azzurri non è dei migliori, la crisi di risultati in campionato è ancora apertissima, ma il presidenze del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, è convinto che momenti di aggregazione come questo possano poi avere degli effetti benefici sui calciatori. La squadra spera invece che si possa trovare un accordo per quello che concerne la spinosa questione relativa alle multe.

C'è da segnalare intanto una curiosità che riguarda i calciatori azzurri di fede musulmana e ortodossa. Sparisce dal menù la consueta carne halal. Si tratta di quelle carni che hanno una certificazione che attesta che manzi, vitelli e polli (il maiale è invece vietato, ndr) sono stati macellati e lavorati come stabilito dalle rispettive religioni. i calciatori di fede musulmana e ortodossa verrà servito in questa specifica occasione del pesce.