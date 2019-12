Mistero Mertens, un tifoso racconta: "Stamattina l'ho incontrato in aeroporto! Tornava da Londra?"

L'attaccante belga "pizzicato" a Capodichino: probabilmente tornava dalla capitale inglese. Vacanze o futuro in Premier?

Dries Mertens questa sera non è mancato alla cena di natale a Villa D'Angelo. Il calciatore belga, che nell'ultima partita contro il Parma è entrato soltanto nella ripresa (suo l'assist per Milik nell'azione del gol del momentaneo pareggio, ndr), potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Le richieste non mancano e De Laurentiis l'indizio l'ha dato: "Mertens non può trasferirsi in Italia". E dunque, se non in Italia, campionato in cui c'è l'Inter non ha mai nascosto la stima, dove?

L'attaccante della SSC Napoli è in scadenza a giugno 2020 e al momento non ci sono passi in avanti per il rinnovo. De Laurentiis gli ha proposto un biennale alle stesse cifre che attualmente percepisce, ma Mertens per ora non ha detto sì. Inoltre, secondo quanto ha raccontato un tifoso sui social, ci sarebbe un piccolo "mistero": stamattina l'ex PSV era all'aeroporto di Capodichino dove alcuni supporters gli hanno chiesto un selfie. Pare che Mertens sia tornato da Londra. Il suo destino è in Premier? A Londra i club sono tanti, bisognerà solo capire quale potrebbe essere interessato.