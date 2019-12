Maradona, gossip sfrenato dall'Argentina: la figlia è fidanzata con un ex calciatore della Juventus?

Maradona, gossip sfrenato dall'Argenina, la figlia è fidanzata con l'ex calciatore della Juventus Pablo Osvaldo?

Tra Daniel Osvaldo e Giannina Maradona ci potrebbe essere una storia d’amore inaspettata. Ne parlano i media argentini e le voci si rincorrono da mesi ormai. L’ex calciatore ha recentemente condiviso una loro foto su Instagram e lei ha risposto con un tenero messaggio (“Ti amo”). L’ex calciatore e la figlia di Diego si conoscono da diversi anni, più precisamente quando lui era tornato per giocare nel Boca. A quel tempo, Osvaldo aveva una relazione con Jimena Barón, che rafforzò l’amicizia con Giannina.

In effetti, la cantante ha confessato che le figlie di Maradona l’hanno aiutata quando, mesi dopo, lei e Osvaldo si sono separati in modo conflittuale ed è per questo che è rimasta sorpresa quando sono comparse le prime voci su una presunta storia d’amore tra i due. L'ex calciatore di Roma e Juventus, già in passato aveva dichiarato il suo amore verso Maradona, stavolta potrebbe ritrovarselo proprio come suocero se venissero confermate le voci che lo danno come nuovo compagno della figlia del Pibe.