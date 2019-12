Insigne concede selfie a Villa D'Angelo, i tifosi lo incitano: "Non pensarci, sei il migliore!"

Alcuni supporter presenti all'esterno dell'amena struttura partenopea hanno inneggiato al capitano della squadra azzurra.

Lorenzo Insigne, il primo dei giocatori di proprietà del Napoli ad arrivare a Villa D'Angelo in occasione della cena pre-natalizia del 2019, è apparso un po' malinconico all'inizio della serata. Per lui, inoltre, si sono registrati pochissimi applausi, mentre negli anni passati, invece, al capitano era sempre stato riservato il boato dei tifosi. L'attaccante azzurro, in compagnia della moglie, col passare delle ore si è poi sciolto in qualche risata e battuta.

Il calciatore di Frattamaggiore sta soffrendo molto per l'attuale periodo di crisi personale e della squadra. Gennaro Gattuso spera di ritrovarlo al più presto. E così anche qualche tifoso. All'uscita dalla struttura di Via Aniello Falcone, il numero 24 partenopeo si è fermato per concedere qualche selfie, e in quell'occasione alcuni supporter lo hanno acclamato incitandolo: "Non pensare a chi ti critica, sei il migliore", è la voce che si è levata a sostegno di Lorenzo.