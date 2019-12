Haaland firma una maglia del Napoli e posta l'immagine sui social! Tifosi scatenati

Erling Haaland ha postato una immagine mentre firma una maglietta del Napoli ad un tifoso partenopeo.

Erling Haaland è stata la grande rivelazione della Champions League 2019-2020, il suo Salisburgo è stato eliminato, ma il 19enne norvegese è stato autore di una caterva di gol nelle gare del girone, ben 8. Record per un calciatore così giovane. Il potente attaccante è finito anche nel mirino del Napoli, Giuntoli e il suo staff lo hanno monitorato con grande attenzione. Su di lui vi è una corte serrata da parte di tutti più grandi club europei.

Intanto il calciatore nella giornata di ieri ha postato sulle sue Instagram stories un'immagine davvero particolare, il gigante norvegese è intento a firmare una maglia del Napoli per un tifoso azzurro. Tale foto ha scatenato la fantasia dei tifosi partenopei che sui social si sono sbizzarriti in tantissimi commenti: "Grande Haaland è questa la maglia giusta per te!", "Sei troppo forte, con questa maglia ci staresti davvero bene", è il senso della maggior parte dei commenti.

Ecco l'immagine postata dal talentuoso attaccante norvegese: