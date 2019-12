FOTOGALLERY - Cena Natale 2019. ADL abbraccia Insigne! Discorso di Gattuso. Mertens sereno

Tutte le immagini della splendida serata che si è tenuta a Villa D'Angelo Santa Caterina. Consueta cena di Natale della SSC Napoli.

Nel bellissimo scenario del Ristorante D'Angelo Santa Caterina, il Napoli si è ritrovato anche quest'anno per la cena di Natale. Il gruppo azzurro si è riunito per scambiarsi i gli auguri per le festività natalizie, nella suggestiva location affacciata al panorama sul Golfo di Napoli che ha fatto da cornice alla serata. Presente Aurelio De Laurentiis, così come Gattuso che ha tenuto un discorso alla squadra. Molto bello l'abbraccio parteno del presidente a Insigne. Look variopinto per Malcuit, anche Mertens si è presentato con una camicia sgargiante. Una serata che sicuramente contribuirà a ritrovare l'armonia perduta.

