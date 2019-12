FOTOGALLERY - Ospina con la sua splendida moglie! Ci sono anche le compagne di Luperto e Di Lorenzo

I calciatori azzurri sono stati accompagnati dalle rispettive compagne alla cena di Natale a Villa D'Angelo Santa Caterina.

Il Napoli si è riunito a Villa D'Angelo per la consueta cena di Natale. Un momento importante per la squadra azzurra, si cerca di ritrovare la giusta compatezza anche con la società. Presente anche Aurelio De Laurentiis. I calciatori sono stati accompagnati dalle rispettive compagne, solo alcuni giocatori sono venuti da soli. Spicca per bellezza la moglie di David Ospina, ma anche gli altri giocatori azzurri possono vantare delle compagne molto belle e simpatiche.

