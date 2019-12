FOTO - Younes: "Serata con i ragazzi". In posa con lui i tre centravanti del Napoli

Il giocatore ex Ajax ha pubblicato un'immagine con i tre attaccanti del Napoli, ovvero Mertens, Milik e Llorente.

"Serata con i ragazzi". Scrive così su Instagram Amin Younes, esterno tedesco del Napoli che ha postato una foto in compagnia di Dries Mertens, Arek Milik e Ferandndo Llorente in tempo reale nel corso della cena che si sta tenendo in queste ore a Villa D'angelo. La squadra è al gran completo, così come la società partenopea: almeo 120 gli ospiti della struttura di Via Aniello Falcone. Questa l'immagine pubblicata da Younes sui suoi canali social ufficiali.

Grandissima accoglienza per Gennaro Gattuso, nuovo tecnico del Napoli, il quale è arrivato a Villa D'Angelo a bordo di un minivan. Giacca e camicia nera per Ringhio. Almeno 50 i tifosi azzurri che lo hanno acclamato chiedendogli di dare il massimo per consentire alla squadra di invertire la pericolosa tendenza in campionato. Il Napoli attualmente è a 11 punti dalla zona Champions, ma dovrà guardarsi anche alle spalle per evitare di finire in zona retrocessione.