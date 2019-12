FOTO - Mertens "maculato", Malcuit con look stravagante: guardate Maksimovic! Callejon a pois

Curiose "mise" sfoggiate dai calciatori del Napoli presenti alla consueta cena pre-natalizia a D'Angelo Santa Caterina.

Consueta cena di Natale per il Napoli nella splendida location di Villa D'Angelo Santa Caterina. Sono state invitate anche le mogli e le compagne dei calciatori del club azzurro. La serata è stata l'occasione per fare il punto della situazione in casa partenopea, anche in previsione del prossimo match contro il Sassuolo. Ha destato particolare scalpore la camicia indossata da Kevin Malcuit: il terzino francese si è presentato con un capo coloratissimo stile "Arlecchino".

Curiosa anche la "mise" del difensore serbo Nikola Maksimovic, presentatosi con pantalone chiaro a righe. L'esterno spagnolo José Callejon, invece, ha sfoggiato una camicia nera con pois bianchi. Il belga Dries Mertens ha indossato una camicia rossa maculata, mentre la maggior parte dei giocatori si sono presentati in giacca e con una maglia "dolcevita" a collo alto. A seguire, alcune immagini in arrivo direttamente dall'amena struttura campana sita in Via Aniello Falcone: