De Laurentiis, doppia sorpresa per i giocatori a Villa D'Angelo! Il patron vuole serenità

Questa sera il Napoli si riunirà nella consueta cena natalizia nella splendida location di Villa D'Angelo Santa Caterina.

A poche ore dalla consueta festa di Natale, stasera a Santa Caterina Villa D'Angelo, Aurelio De Laurentiis tende la mano ai calciatori azzurri. Il presidente sta cercando di riportare il clima alla serenità giusto per permettere alla squadra e a Gattuso di concentrarsi solo sul campo. Il patron partenopeo questa sera incontrerà i giocatori portando in dote una doppia sorpresa: 1) sono già stati sbloccati gli stipendi 2) la società ha aperto alla possibilità di una conciliazione sul fronte multe.

Distensione, dunque, è la parola d'ordine. Come riferisce Il Mattino i danni di immagine per la ribellione al ritiro sono evidenti, ma il Napoli sembra intenzionato a passarci sopra. E non solo nei confronti di chi alla rivolta è stato solo spettatore: anche Allan, Insigne, Mertens e Callejon verranno, per così dire, perdonati. Il Napoli sta mandando segnali molto costruttivi verso tutti i membri della squadra, l'intenzione è quella di compattarsi e di uscire da questo periodo difficilissimo.