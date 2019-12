Corona e il presunto flirt tra Wanda Nara e Brozovic dell'Inter: sarà processato il 12 marzo a Milano

Corona sarà processato il 12 marzo prossimo in quel di Milano per il lancio della notizia che riguardava Wanda Nara.

Wanda Nara, quando il marito Mauro Icardi, vestiva la maglia dell'Inter, era la vera regina delle wags italiane. La donna argentina, protagonista del programma di Pardo, in onda sulle reti Mediaset, Tiki Taka, è diventato un vero e proprio riferimento per tutte le moglie dei calciatori di Serie A, soprattutto per quelle sudamericane ed argentine. Da quando il marito gioca in Francia, i suoi interessi si sono spostati, ma non mancano riferimenti alla sua vecchia esperienza, che riguardano il paese che ha lanciato Maurito nel grande calcio.

Nelle ultime ore, per esempio, è riemersa la storia che la vede coinvolta con Fabrizio Corona, re dei paparazzi italiani, che sarà processato il prossimo 12 marzo a Milano. L'accusa è di diffamazione ai danni del centrocampista croato Marcelo Brozovic dell'Inter, dell'attaccante argentino Mauro Icardi (ora al PSG) e di sua moglie Wanda Nara. Sul proprio sito 'King Corona magazine', Corona aveva ipotizzato un flirt tra Brozovic e Wanda Nara. Il nerazzurro si è costituito parte civile con l'avvocato Danilo Buongiorno, così come Icardi e Wanda Nara con l'avvocato Giuseppe Di Carlo.