Colloquio privato De Laurentiis-Mertens, il retroscena: "Discesa ardita, il presidente è scivolato"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis i giorni scorsi ha scambiato qualche parola in privato con l'attaccante belga Dries Mertens.

Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul momento vissuto dal club azzurro: "So di parlare di un concetto impopolare, perché Aurelio De Laurentiis non è amato in questa città, ma per me ha torto la squadra, che ha deciso di rompere, spaccare e entrare in conflitto con la società, contestando una decisione legittima come quella del ritiro. Così non si fa. I calciatori dovrebbero scusarsi".