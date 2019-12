Cena di Natale a Villa D'Angelo, Lorenzo Insigne si scioglie in un sorriso dopo la tensione iniziale

Il capitano del Napoli ha posato insieme ai compagni per la foto di gruppo. In precedenza si era isolato con un piglio piuttosto pensieroso.

E' cominciata la tanto attesa cena a Villa D'Angelo per i calciatori del Napoli e per il club partenopeo al gran completo. Tutta la squadra si è presentata puntuale all'appuntamento. Tra i vari calciatori, quello che è sembrato inizialmente più malinconico è stato Lorenzo Insigne che è arrivato a Via Aniello Falcone in taxi in compagnia della moglie Jenny. Il capitano si è prima isolato e poi successivamente si è unito a tutti i compagni per la foto di rito.

Domani riprenderanno i lavori tecnico-tattici e atletici agli ordini di mister Gennaro Gattuso il quale, dopo la sconfitta contro il Parma al suo esordio al San Paolo, non ammetterà ulteriori distrazioni da parte dei suoi calciatori che hanno mostrato sicuramente un piglio diverso rispetto al recente passato nella ricerca della vittoria, ma che devono ritrovare "saggezza" ed equilibrio in mezzo al campo per evitare di sbilanciarsi troppo rischiando mortiferi contripiedi.