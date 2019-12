Ancelotti guadagnerà una cifra monstre all'Everton, l'indiscrezione arriva dall'Inghilterra!

Carlo Ancelotti è ormai a un passo dall'Everton. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità. In Inghilterra potrebbe guadagnare una cifra monstre.

Aurelio De Laurentiis, con una mossa che era un po' nell'aria, ha deciso di esonerare Carlo Ancelotti dopo il netto 4-0 dei partenopei contro il Genk. Alla guida del Napoli c'è ora Gennaro Gattuso che, tuttavia, non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in Campania perdendo allo stadio San Paolo per 1-2 il match contro il coriaceo Parma allenato da mister Roberto D'Aversa. Una sconfitta che allontana sempre di più gli azzurri dal quarto posto che significherebbe Cammpions.

Mister Carlo Ancelotti a breve siederà sulla panchina dell'Everton. Manca solo l'ufficialità. L'ormai ex allenatore del Napoli ha raggiunto un accordo totale con il club inglese e tornerà quindi in Premier League (aveva guidato il Chelsea in passato). Secondo quanto rivela The Sun, Carlo Ancelotti sarebbe uno dei tecnici più pagati in Inghilterra con i suoi 14 milioni di sterline a stagione, tre dei quali, tuttavia, sarebbero legati al raggiungimento di deteminati risultati.