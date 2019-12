A Villa D'Angelo arriva Lorenzo Insigne, la reazione dei circa cinquanta tifosi del Napoli presenti

I tifosi hanno voglia di lasciarsi alle spalle quanto prima questo disastroso 2019 e l'auspicio è che possa almeno finire bene contro il Sassuolo.

Un volto non proprio sereno quello di Lorenzo Insigne che è arrivato da pochi minuti a Villa D'Angelo dove stasera si terrà, come ogni anno, la cena pre-natalizia tra il club e i calciatori. Naturalmente il grande assente sarà Carlo Ancelotti, mister esonerato da De Laurentiis, che è volato in Inghilterra per provare a trovare un accordo con l'Everton. Al suo posto Gennaro Gattuso che dovrà lavorare molto per dare al Napoli un nuovo volto tattico e soprattutto nuove certezze psicologiche.

Tornando ad Insigne, il capitano è arrivato in taxi accompagnato dalla sua signora. All'esterno della struttura circa cinquanta tifosi del Napoli che hanno salutato il talento di Frattamaggiore con affetto e rispetto. C'è un clima sereno nei pressi di Villa D'Angelo, la preoccupazione per i risultati della squadra si spera possa lasciare spazio ad un ritrovato entusiasmo. C'è il Sassuolo, poi la pausa... E tutti si augurano di trovare sotto l'albero i migliori auspici per un 2020 diverso rispetto ad un 2019 tutto da dimenticare sul piano sportivo.