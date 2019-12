Insigne scuro in volto alla cena, la reazione del capitano con la moglie Jenny alla festa di Natale

Lorenzo Insigne scuro in volto alla festa di Natale del Napoli, la rivelazione dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ieri si è tenuta la consueta cena di Natale della squadra azzurra, le immagini mostrate dal club azzurro attraverso i canali ufficiali, hanno mostrato scena di grande convivialità, anche se il clima, come hanno rivelato alcune persone presenti all'interno della struttura sul Vomero, non era proprio dei migliori, come gli altri anni. L'ammutinamento di novembre ha lasciato un segno tangibile nei rapporti tra la squadra e la società partenopea. Diversi giornali, oggi, si sono soffermati sulla serata di ieri.

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, raccontando alcuni dettagli della festa di Natale in casa Napoli, si è soffermata anche sugli umori di alcuni calciatori azzurri, tra questi ovviamente quello del capitano azzurro Lorenzo Insigne che sta passando uno dei peggiori momenti da quando veste questa maglia: "Il momento è delicato, lo dimostra pure il volto cupo di Lorenzo Insigne, giunto alla cena accompagnato dalla signora Jenny, sua moglie. Il capitano non ha sorriso, segno di quanta possa essere la sua sofferenza in questo momento in cui nulla gli sta andando per il verso giusto".