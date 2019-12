IL MATTINO - Napoli, vertice di mercato Giuntoli-Gattuso, il nuovo acquisto arriva dal PSG?

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in più posizioni del campo e starebbe guardando anche ai talenti del campionato francese.

Vertice di mercato in casa Napoli. Tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il neo allenatore partenopeo Gennaro Gattuso si sarebbe consumato un meeting, ieri, a Castel Volturno, per definire le strategie in vista della sessione di trasferimenti di gennaio. Come riferito dall'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, a centrocampo piace sempre Lucas Torreira dell'Arsenal, ma non solo: nell'elenco ci sono infatti anche Sander Berge del Genk e Boubakary Soumaré del Lille.

Ai nomi già citati ne andrebbe però aggiunto anche n quarto: quello di Leandro Paredes, ex regista di Boca Junrios, Roma e Zenit San Pietroburgo, oggi di proprietà del Paris Saint-Germain. Due aspetti, però, renderebbero complesso questo affare: il valore cartellino e lo stipendio dell'argentino, entrambi molto elevati. Si cerca anche un terzino sinistro anche se il recupero di Faouzi Ghoulam non sembra una chimera dopo gli ultimi consulti specialistici. Può partire Elseid Hysaj, invece, in caso di offerte.