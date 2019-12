De Laurentiis si è sciolto a metà, retroscena dalla cena di Natale: ha fatto il giro dei tavoli, ma...

Aurelio De Laurentiis si è sciolto a metà alla cena di Natale consueta del club azzurro, il patron ha fatto il giro dei tavoli solo a fine serata.

zL'ammutinamento in casa Napoli ha lasciato il segno soprattutto nel rapporto tra calciatori e dirigenza partenopea, ieri c'è stata la consueta cena di fine anno della squadra partenopea a Villa D'Angelo sulla collina del Vomero, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha svelato alcuni retroscena direttamente dall'interno della sala che ha ospitato la squadra, i dirigenti e tutto lo staff del club azzurro. Ecco quanto rivelato dalla rosea: "Aurelio De Laurentiis s’è sciolto a metà quando ieri sera ha incontrato la squadra per la cena di Natale".

Poi aggiunge: "Ma non ha cambiato idea rispetto alla decisione presa sulla vicenda ammutinamento. Non c’è stata la grande pace, ma qualche piccolo passo avanti è stato percepito, soprattutto dopo il discorso finale che il presidente ha rivolto alla squadra. Non tutto può essere azzerato, perché di mezzo c’è la sua immagine e quella del club che presiede, fortemente compromessa dalla disobbedienza dei giocatori. Il presidente s’è alzato soltanto a fine serata, facendo il giro dei tavoli per salutare i giocatori ai quali ha rivolto un messaggio distensivo"