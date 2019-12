Ugolini: "La sosta natalizia aiuterà Gattuso. Il Napoli ha la voglia di venir fuori da questa situazione"

Il giornalista di Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il punto sul momento del Napoli di Gattuso.

Massimo Ugolini, giornalista e inviato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli contro il Parma a tratti è piaciuto, soprattutto sul piano della partecipazione e della voglia di venire fuori da questo momento difficile in cui i risultati proprio non arrivano, almeno in campionato. Il problema è mentale come ha detto Gattuso, serve del tempo".

Poi Ugolini ha aggiunto: "Il nuovo allenatore avrà bisogno di far maturare le proprie idee nelle menti dei calciatori azzurri. E in questo senso la sosta natalizia può aiutare molto Gennaro Gattuso, ci saranno le vacanze ma ci sarà anche l'occasione per sgombrare la testa dai cattivi pensieri, lavorare con serenità con un allenatore nuovo". E anche la cena di questa sera a Villa D'Angelo può essere un'occasione utile per compattare la squadra e il club.