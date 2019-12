"Ti piacerebbe avere Mertens al Milan?". Crudelli risponde: "Col Napoli potremmo fare due affari!"

Tiziano Crudeli, giornalista di fede rossonera, ha parlato nel corso della trasmissione sportiva Il Processo, programma in onda su 7 Gold.

Il giornalista di dichiarata fede milanista, Tiziano Crudeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il processo, trasmissione in onda su 7 Gold rispondendo alla domanda di Fabio Santini: "Mi chiedi se mi piacerebbe avere al Milan un calciatore come Dries Mertens? E a chi non piacerebbe avere in organico un calciatore del valore di Dries Mertens. Non escludo che un affare del genere possa andare in porta qualora in Lombardia non arrivasse l'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic".

Tiziano Crudeli ha poi aggiunto: "Con il Napoli potremmo chiudere un doppio affare. Girano delle indiscrezioni. Il Milan potrebbe chiudere uno scambio con i partenopei. Suso potrebbe finire al club capitanato da Aurelio De Laurentiis. In rossonero potrebbe approdare un calciatore importante (si parla, tra gli altri, dell'attaccante esterno spagnolo José Maria Callejon e del belga Dries Mertens, ndr). Vedremo se ci saranno delle novità nelle prossime settimane sul mercato".