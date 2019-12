Tacchinardi: "Napoli, se ti difendi il Barca ti ammazza! Impresa possibile, ma sarà una bolgia"

L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana, Alessio Tacchinardi, ha parlato della prossima sfida di Champions del Napoli.

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai taccuini de Il Mattino. Questo il pensiero dell'ex centrocampista della Juventus sul Napoli: "Come andrà affrontata la sfida col Barcellona al Camp Nou? Se vai a giocare lì con timore è meglio che resti a casa. Quello è uno degli stadi peggiori dove andare a giocare. E ai miei tempi non c'era neanche Messi. Il campo è grandissimo, molto più del solito e le distanze sono completamente diverse rispetto a quelle a cui i calciatori sono abituati. Sembra un aeroporto. Le dimensioni del campo fanno la differenza. Perché? Nell'uno contro uno ti ammazzano perché sono tutti giocatori bravi e imprevedibili nel breve. E poi fanno girare la palla in maniera impeccabile".

Tacchinardi ha poi aggiunto: "L'ambiente? n due parole: una bolgia. Sono 90mila che spingono dall'inizio alla fine. Appena tocchi un giocatore cade per terra e il pubblico inizia a fare casino contro l'arbitro per intimorirlo in una maniera tale che se non sei stato lì non ci credi. Sono bravi a provocare. Ma anche il San Paolo non è da meno dal punto di vista ambientale, quindi gli azzurri dovranno giocarsi molto nella gara casalinga. e vai a giocare una partita solo difensiva, ti ammazzano. È fondamentale non avere il braccino. In tal senso mi viene in mente la Juve che tre anni fa andò a pareggiare 0-0 a Barcellona. In difesa aveva Alex Sandro e Cuadrado che spingevano e davanti giocava con 4 punte. Certo, hanno rischiato ma hanno messo in difficoltà i catalani. Avevano capito che difendendosi e basta non avrebbero avuto speranze. Che speranze ha il Napoli? Ci sono due elementi da non sottovalutare: seppur fortissimo, questo non è un Barcellona mostruoso. Non è quello di 4-5 anni fa che andava a mille all'ora. Non è una partita da giocare oggi fortunatamente per il Napoli. Se si dovesse giocare domani gli darei poche speranze perché hanno poca voglia di correre e lì si deve correre tanto. Ma Gattuso ha tutto il tempo per lavorare in vista del doppio confronto".