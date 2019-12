Sebastiani: "Napoli, prendilo: piace da morire a Gattuso! Non tira mai indietro la gamba"

Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato di Lucas Torreira nel corso dell'intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli.

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, dirigente che portò Torreira in Italia, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: "Da noi Torreira aveva un ruolo diverso, fu Oddo, che lo allenò in Primavera, a spostarlo davanti alla difesa come regista. Parliamo di un giocatore molto forte che si è adeguato velocemente in quella nuova posizione e con noi fece una stagione straordinaria tanto da essere acquistato dalla Sampdoria in massima serie. Sarebbe un bellissimo ritorno, ha caratteristiche importanti per giocare in un club importante come quello azzurro".

Poi aggiunge: "Torreira è un giocatore completo, anche se è piccolino, perché è un incontrista che non ha paura di nulla e sa impostare anche il gioco. Non tira mai indietro la gamba e a Gattuso credo piaccia da morire per le sue caratteristiche. Inoltre ha anche i piedi buoni. Calcia le punizioni e sa fare anche gol. Non è il classico giocatore tutta corsa, ha qualità importanti, sa fare tantissime cose in mezzo al campo". Ha concluso il presidente del Pescara, che fu proprio lui a portare il giocatore in Italia.