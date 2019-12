Sconcerti ammette: "Mercato Napoli, se Ancelotti ha sbagliato l'ho fatto anche io. Occasione TIM Cup"

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha detto la sua opinione sul momento vissuto dalla società partenopea.

Mario Sconcerti, opinionista di Radio Marte e Canale 21, editorialista del Corriere della Sera, ha espresso alcune considerazioni sul club azzurro. Questo il suo pensiero sul momento vissuto dal Napoli nell'attuale fase della stagione 2019-2020: "Carlo Ancelotti diede 10 come voto al mercato del Napoli? Sì, lo fece. E in fondo lo capisco. Perché? Perché considerava di avere una grande squadra. Io la pensavo come lui: se ha sbagliato Carlo, ho sbagliato anche io".

Sconcerti ha poi aggiunto: "Andando in Europa League e vincendo la Coppa Italia, il Napoli salverebbe la stagione? Il Napoli ha bisogno di un trofeo per legarcisi intorno e ritrovarsi. La TIM Cup è un'occasione da usare e sfruttare per l'ambiente, per l'autostima dei giocatori: perché è quella che è scomparsa. E' sempre un grande spettacolo lo stadio Olimpico col Presidente della Repubblica che ti premia", ha affermato il noto giornalista al termine del suo intervento.