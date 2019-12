Sconcerti: "ADL ora non può vendere o ci perde. Ancelotti come Bearzot, è morto con..."

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha detto la sua opinione sul momento vissuto dalla società partenopea.

Mario Sconcerti, opinionista di Radio Marte e Canale 21, editorialista del Corriere della Sera, ha espresso alcune considerazioni sul club azzurro. Questo il suo pensiero sul momento vissuto dal Napoli nell'attuale fase della stagione 2019-2020: "Per Aurelio De Laurentiis sarebbe meglio vendere i big a gennaio e comprare dei giovani per il futuro? No, a gennaio non puoi vendere, sennò perdi metà dei soldi. La squadra non si rifà in inverno, ma in estate".

Sconcerti ha poi aggiunto: "Al massimo, a gennaio puoi programmare qualche cessione futura, ma senza definirla. Perché il Napoli non ha pensato a rifondare da prima, già con Carlo Ancelotti? Quando hai in mano una grande squadra, è difficile inquadrarne l'invecchiamento. I grandi allenatori, di solito, muoiono con le squadre che li hanno fatti vincere. E' successo, a suo tempo, anche con la Nazionale di Enzo Bearzot del 1982", ha affermato il noto giornalista ed opinionista sportivo.