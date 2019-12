"Napoli, ho saputo come è andata la cena", il retroscena di Marolda: "Speriamo che a Pasqua..."

Napoli, la situazione ambientale non è delle migliori. Il giornalista Francesco Marolda ha svelato un retroscena relativo alla cena di ieri.

Ciccio Marolda, giornalista, nel suo intervento ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha evidenziato: "Gli errori sono stati fatti da parte di tutti, anche della squadra partenopea, adesso non si può cancellare tutto con un colpo di spugna. C'è un bene comune da salvaguardare e si chiama Napoli. Anche i giocatori non sono esenti da colpe. E' un errore grave anteporre i propri interessi a quelli della squadra, c'è qualche leggero motivo di disgelo con la società, il fatto che non c'è un collegio arbitrale in mezzo, è un buon segnale".

Poi aggiunge: "Ho saputo che la cena di ieri sera a Villa D'Angelo non è stata festosa come gli altri anni. Il clima non era lo stesso, c'è stato silenzio, malinconia, speriamo che la cena di Pasqua sia migliore per la compagine partenopea. Mi aspetto qualcosa dai calciatori adesso, da Gattuso, bisogna tradire anche quelle che sono le sue concezioni tattiche. Fino a quel momento, anche se non riesce a vincere, mi auguro almeno che non riesca a perdere più. Questo è l'augurio che faccio alla squadra azzurra".