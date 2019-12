Modugno: "A Castel Volturno ho intervistato Milik, ha confessato una cosa: mi ha colpito"

Il giornalista Francesco Modugno ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro.

Francesco Modugno, giornalista Sky, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha evidenziato: "Quello che posso dire, a Castel Volturno c'è un'aria serena tra i giocatori, stanno molto bene insieme, su questo non ci sono dubbi. Il gruppo è sempre stato molto unito, bisogna uscire fuori da questa classifica imbarazzante. Servono risultati, mancano solo quelli per la svolta, ma i ragazzi sono convinti di uscire fuori alla grande da questa situazione di torpore che si è creata".

Poi rivela: "Oggi a Castel Volturno ho intervistato Arek Milik, sapete cosa mi ha detto? Dobbiamo fare di tutto per tornare alla vittoria, ecco, questo è quello che manca a questa squadra in campionato. I calciatori hanno voglia di rifarsi fin da subito, c'è la volontà da parte di tutti di uscire da questa situazione incresciosa di classifica che nessuno si sarebbe aspettato. C'è un clima di serenità nello spogliatoio, tra l'altro, come detto in precedenza, i calciatori del Napoli stanno molto bene tutti insieme, sempre stato così".