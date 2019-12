Martino: "Napoli, possibile colpo in casa Milan. Ancelotti stravedeva per Zielinski", lo vorrà all'Everton?

Carmine Martino ha parlato della strategia di mercato del Napoli in vista della sessione del prossimo mese di gennaio.

Carmine Martino, giornalista, nel corso di Radio Goal, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha rivelato: "C'è un calciatore del Napoli che piace tantissimo a Carlo Ancelotti, il centrocampista Piotr Zielinski. Il tecnico stravedeva per il polacco quando allenava la squadra partenopea, durante la sua esperienza in azzurro". Il tecnico è ad un passo dalla panchina dell'Everton, chissà che nel prossimo mercato non possa lanciare l'assalto al giocatore per portarlo con sé in Premier League.

Carmine Martino, inoltre, aggiunge: "Al Napoli piace tantissimo Ricardo Rodriguez per la fascia, è un calciatore che Gennaro Gattuso ha già avuto in passato alle sue dipendenze e potrebbe decidere di acquistarlo in vista della prossima sessione di calciomercato. E' un nome che unisce tutti, il ragazzo già quando era al Wolfsburg era stato nel mirino della squadra partenopea se ben vi ricordate. Con Gattuso sulla panchina, possibile che questa sia la volta buona per un approdo in riva al Golfo".