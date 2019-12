Marolda: "La squadra ha vinto ed ha cacciato Ancelotti. Difesa Napoli? Nemmeno il Portici in D!"

Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per fare il punto sul momento del Napoli dopo l'esonero di Ancelotti.

Ciccio Marolda, storico giornalista che attualmente lavora per il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Canale 21. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra ha vinto ed ha cacciato Carlo Ancelotti. Non ci si poteva aspettare da Gennaro Gattuso un miracolo al pronto via. Mi sembra chiaro che nel secondo tempo ha sbagliato perchè a volte bisogna accontentarsi per muovere la classifica. Il Napoli in difesa ha fatto cose che non si vedono nemmeno in serie D, nemmeno il Portici le fa!".

Intanto questa sera il Napoli si è ritrovato a Villa D'Angelo, come ogni anno, per la consueta cena natalizia. Squadra e club al gran completo, circa 120 gli ospiti della struttura di Via Aniello Falcone, non sono mancate le compagne dei giocatori. La cena è sicuramente anche l'occasione per fare gruppo e per provare a ritrovare sintonia tra i vari calciatori che ora dovranno battere il Sassuolo per salvare almeno il Natale e ridare un po' di umore ai tifosi che è davvero pessimo.