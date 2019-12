Longhi: "Napoli, prendilo: è l'ideale per Gattuso! Ha le stesse caratteristiche di Jorginho"

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato della situazione della squadra azzurra consigliando il nome di Torreira.

Bruno Longhi, giornalista Mediaset, a Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento del Napoli, soffermandosi sull'eventuale strategia di mercato che il club adotterà per soddisfare le richieste del nuovo allenatore Gennaro Gattuso: "Quello che manca al Napoli attuale è un regista, serve uno come Jorginho, Lucas Torreira dell'Arsenal, per esempio, può essere l'ideale, anche perchè tecnicamente ha le stesse, identiche, caratteristiche del regista italo brasiliano. Questo è quello che manca al Napoli, un uomo d'ordine in mezzo al campo".

Poi aggiunge: "Avevo avvisato tutti per quanto riguarda l'avvento di Gattuso e la sfida al Parma, ero scettico sul buon esito per il Napoli della sfida, anche perché un allenatore in soli tre giorni non può, certamente, incidere più di tanto. Parliamoci chiaro, anche Mourinho ha esordito vincendo sulla panchina del Tottenham, ma per tutta una serie di situazione fortunose che si sono venute a creare, questa è la verità. All'allenatore azzurro serviranno dei giorni prima di dare la sua impronta su questa squadra".