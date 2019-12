Laudisa: "Retroscena Napoli-Torreira, c'è un po' di confusione in casa Arsenal. Situazione cambiata..."

Il noto giornalista del quotidiano sportivo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Lucas Torreira quando è stato in campo contro il Manchester City è stato uno dei migliori. La proposta del Napoli dopo l'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso al posto dell'esonerato Carlo Ancelotti, nasce dal fatto che con Unai Emery l'uruguaiano aveva perso il posto da titolare e da protagonista".

Poi Laudisa ha aggiunto ulteriori ed importantissimi dettagli circa l'interesse del club partenopeo per l'ex centrocampista della Sampdoria che in passato fu opzionato proprio da Aurelio De Laurentiis che aveva un accordo sulla parola con il presidente dei doriani Massimo Ferrero. Queste le parole del cronista della rosea: "Ora la situazione è cambiata a Londra, sponda gunners. C'è un po' di confusione in casa Arsenal, e c'è da credere che la soluzione Napoli abbia il consenso del calciatore, ma bisogna capire il giocatore che decisione prenderà".