Lady Dybala, la mamma: "Oriana ha un profilo più basso di Wanda Nara, la sua intimità..."

La madre di Oriana Sabatini è tornata a parlare della vita privata della figlia e non ha perso occasione per fare un paragone con Wanda Nara.

Intervistata da El Club de Moro Catherine Fulop, mamma della fidanzata del calciatore della Juventus Paulo Dybala, Oriana Sabatini, è tornata a parlare della vita privata della figlia facendo un paragone con un'altra importantissima wags di un calciatore argentino, Wanda Nara nonché moglie di Mauro Icardi. La mamma di Oriana - scrive Calciomercato.com - ha puntualizzato che rispetto a Wanda Nara, Oriana ha un profilo più basso e non specula sulla sua vita privata.

Ecco le sue parole: "Ori ha un profilo diverso. Niente a che vedere con Wanda, lei ha un profilo basso. A Ori non piace mostrare la sua intimità, non guadagna o non specula sulla sua vita personale. È diversa da Wanda, che è comunque rispettabile. La vedo felice, sta vivendo una storia d’amore… È una scelta che deve fare ogni giorno. La sua vita è davvero noiosa e sacrificata”. Parole che sono destinate probabilmente a non passare inosservate in casa Icardi.