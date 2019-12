Inter, Lautaro e Brozovic squalificati. Vigliotti: "Pensano già al Napoli?". La risposta di Tramontana

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sull'emittente televisiva 7 Gold.

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il Processo, trasmissione in onda su 7 Gold lanciando una provocazione al giornalista di fede nerazzurra Filippo Tramontana: "L'Inter, contro il Genoa, non avrà due calciatori: Lautaro Martinez e Brozovic. Non è che si sono fatti ammonire con la Fiorentina appositamente per saltare la gara con i liguri ed esserci poi col Napoli?". La sfida tra gli azzurri e l'Inter sarà giocata dopo le vacanze natalizie.

Il giornalista Filippo Tramontana ha risposto così alla provocazione di Gianluca Vigliotti: "Se quello che dici corrispondesse al vero allora anche Skriniar si sarebbe dovuto fare ammonire. Il difensore, infatti, così come Lautaro Martinez e Brozovic, era in diffida. Skriniar invece è ancora a rischio squalifica per la gara del 6 gennaio contro il Napoli. L'Inter non può fare calcoli, sta affrontando ogni partita nella speranza di portare a casa i tre punti".