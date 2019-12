Guardiola rivela: "Sognavo di giocare nella Juventus e vi spiego perchè. Che bello rivedere Zidane"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa svelando, tra le altre cose, un retroscena.

La scorsa estate Pep Guardiola era stato accostato più volte alla Juventus. Poi sappiamo come è andata. Lo spagnolo è rimasto al Manchester City e la panchina bianconera è andata a Maurizio Sarri. Nella conferenza stampa tenuta quest'oggi Pep Guardiola ha svelato un retroscena che risale a qualche anno fa quando faceva il calciatore: "Quando ho lasciato il Barcellona ho sognato di passare alla Juventus per giocare con Zidane. Lo ammiro e mi sarebbe piaciuto giocare con lui ma non è mai capitato".

Pep Guardiola, pressato dai giornalisti presenti in sala stampa, si è proiettato alla bella e affascinante sfida che metterà di fronte il Manchester City al Real Madrid allenato da Zinedine Zidane: "Loro hanno più esperienza nella competizione, proveremo a giocarcela. Sono fiducioso. Ammiro Zizou e sarà bello rivederlo". Secondo alcune clamorose indiscrezioni Guardiola potrebbe sedere sulla panchina della Juventus nel 2021. Per ora, però, cercherà di fare il massimo con il Manchester City.