Giordano: "Rodriguez-Napoli, le coincidenze non sono astrali. Ghoulam, regalo di Natale..."

Il giornalista ed inviato del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha risposto alle domande dei tifosi del Napoli.

Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul momento vissuto dal club azzurro: "Ricardo Rodriguez? Ce l'ho al fantacalcio. L'affare col Napoli si può fare? Non so se ci siano le condizioni, non ho gli elementi per dirlo. Esistono però indizi e coincidenze che non sono astrali. La consistenza del rapporto tra il giocatore e Gennaro Gattuso è netta. Quattro anni fa lo stesso Rodriguez rientrava tra gli obiettivi del Napoli. Rientravamo nell'era di Rafa Benitez, era nell'elenco dei fluidificanti di sinistra prima di Faouzi Ghoulam".

Giordano ha poi aggiunto: "E' un profilo alto, lo ricordo da giovanotto quando giocava nel Wolfsburg con Ivan Perisic e Kevin De Bruyne. Rodriguez ha 27 anni, quindi l'età giusta. Al Napoli serve però soprattutto un regista. Il club azzurro vorrebbe comprarlo a breve, il centrocampista? Sì. A gennaio, però, è difficile mettere a segno grandi colpi. Solo nel 2014, a gennaio, il Napoli ha messo delle mattonelle serie per la sua ricostruzione. Come sta Ghoulam? E' uno dei capitoli da verificare immediatamente. Se mi chiedete un regalo, da amante del calcio, per Natale, chiedo il Ghoulam di tre anni fa. Ragazzo straordinario, è un terzino di grande potenza ed eleganza".