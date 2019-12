Fedele: "Napoli, obiettivo Europa League: al 99,99% non sarai quarto. Vai a Lourdes? Gattuso via a luglio"

L'ex procuratore sportivo Enrico Fedele ha analizzato il momento vissuto dalla società partenopea e dalla squadra campana.

Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul momento vissuto dal club azzurro: "Gennaro Gattuso ha accettato una sfida con se stesso, firmando questo contratto con il Napoli Al 99, 999%, a meno che non fandiamo a piedi a Pompei o a Lourdes, il 'suo' Napoli non rientrerà nei primi quattro e Gattuso, quindi, non resterà come allenatore".

Fedele ha poi aggiunto: "Di conseguenza, non ha senso spendere troppo adesso sul mercato. Ora si deve tamponare, cercare di frenare la slavina, centrare la zona UEFA e andare bene in Coppa Italia, per pensare tra non molto ad un nuovo allenatore. L'obiettivo sarà l'Europa League. Non ha senso darci i baci e spalmare la marmellata, cercando una scusa ogni settimana. Per il Napoli è un anno-no, mettiamocelo in testa. E' così per vari motivi, ma è e resta così".