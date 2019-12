Fedele: "Manolas strapagato per salvare la Roma! Sapete che ha fatto il Napoli per le plusvalenze?"

L'ex procuratore sportivo Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha analizzato il mercato del Napoli.

Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul momento vissuto dal club azzurro: "Il Napoli ha comprato a un prezzo esagerato Kostas Manolas per salvare la Roma. La società giallorossa, infatti, ha chiesto 36 milioni di euro prima del 30 giugno per risolvere i conti, perché viveva una situazione difficile da appianare".

Fedele ha poi aggiunto: "A quel punto, il Napoli ha deciso di far fare un contratto preliminare cedendo Amadou Diawara alla Roma per 20 milioni e pagando la differenza per Manolas. In questo modo, il Napoli stesso ha fatto 16-17 milioni di plusvalenza. Il 'dio denaro', ancora una volta, ha avuto il sopravvento. Allo stesso modo, se decidi di dare via Marko Rog in prestito con obbligo di riscatto, vuol dire che non ti rendi conto che hai dato via il solo sostituto di Allan pur di incassare qualche soldo. Non bisogna mai anteporre il fatto economico a quello tecnico. Se lo fai, devi dirlo di pensare soprattutto ai soldi