Fedele: "Insigne può partire per questa cifra, lo garantisco. Suggerisco un calciatore del PSG"

L'ex procuratore sportivo Enrico Fedele ha analizzato il momento vissuto dalla società partenopea e dalla squadra campana.

Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul momento vissuto dal club azzurro: "Il Napoli cederà i calciatori migliori in estate? Vi posso garantire che, se per Lorenzo Insigne fossero arrivate offerte vicine ai 50 milioni, l'avrebbero già fatto partire. Non c'è dubbio in merito".

Fedele ha poi aggiunto: "Il Napoli sta nella pancia della classifica perché in passato non c'erano più Lazio, Roma e Milan. Appena le altre si sono rinforzate, e vale anche per l'Inter, ecco che la situazione generale è cambiata. Leandro Paredes del PSG sarebbe un buon acquisto per il Napoli? Sì, mi piacerebbe", ha affermato l'ex procuratore dei fratelli Cannavaro e dirigente sportivo, oggi opinionista, al termine del suo intervento radiofonico odierno.